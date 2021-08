Kristen Bell si unisce a Mila Kunis: lavo i miei figli solo quando sento puzza (Di sabato 7 agosto 2021) Sembra il nuovo trend a Hollywood quello di non sprecare l'acqua per l'igiene personale: dopo Mila Kunis e Ashton Kutcher anche Kristen Bell lava i figli solo quando necessario. Leggi su comingsoon (Di sabato 7 agosto 2021) Sembra il nuovo trend a Hollywood quello di non sprecare l'acqua per l'igiene personale: dopoe Ashton Kutcher anchelava inecessario.

Advertising

eleitaliana : RT @classicalball85: Prima Mila Kunis e Ashton Kutcher, poi Kristen Bell e adesso Jake Gyllenhaal che dicono che non si lavano fino a quand… - classicalball85 : Prima Mila Kunis e Ashton Kutcher, poi Kristen Bell e adesso Jake Gyllenhaal che dicono che non si lavano fino a qu… - Dai_F_Dias1 : A KRISTEN BELL TA NO FILME AAAAAAAAAAAAAA ??????????????? - CronacaSocial : L'attrice ha ammesso candidamente: “Lavo i bambini solo se si sente la puzza”. E il marito le da ragione ?? ??… - bianca_log : E comunque Kristen Bell mi deve doppiare la vita. #GossipGirl -