It’s running home (Di sabato 7 agosto 2021) Patta-Jacobs-Desalu-Tortu. La quinta pietra su un’Olimpiade senza criterio l’hanno appoggiata in quattro. Quattro sprinter che si candidano a diventare, nel 2060, la filastrocca preferita del nonno/zio/genitore nostalgico di turno. Ognuno dei viventi, a seconda della propria latitudine, è cresciuto con il mantra di riferimento: Sarti/Burgnich/Facchetti, Negri/Furlanis/Pavinato, Zoff/Gentile/Cabrini e così via. Mai la sciarada ha compreso quattro sprinter. Nemmeno ai Giochi del 1932 (bronzo), 1936 (argento) e 1948 (bronzo). Neppure ai Mondiali 1983, quando Tilli/Simionato/Pavoni/Mennea arrivarono in scia a Carl Lewis. Mai quattro velocisti sono entrati nell’immaginario collettivo come una ... Leggi su ultimouomo (Di sabato 7 agosto 2021) Patta-Jacobs-Desalu-Tortu. La quinta pietra su un’Olimpiade senza criterio l’hanno appoggiata in quattro. Quattro sprinter che si candidano a diventare, nel 2060, la filastrocca preferita del nonno/zio/genitore nostalgico di turno. Ognuno dei viventi, a seconda della propria latitudine, è cresciuto con il mantra di riferimento: Sarti/Burgnich/Facchetti, Negri/Furlanis/Pavinato, Zoff/Gentile/Cabrini e così via. Mai la sciarada ha compreso quattro sprinter. Nemmeno ai Giochi del 1932 (bronzo), 1936 (argento) e 1948 (bronzo). Neppure ai Mondiali 1983, quando Tilli/Simionato/Pavoni/Mennea arrivarono in scia a Carl Lewis. Mai quattro velocisti sono entrati nell’immaginario collettivo come una ...

