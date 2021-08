Industria: CsC, - 0,7% a luglio, ora attese meno favorevoli (Di sabato 7 agosto 2021) "Si ferma il recupero della produzione Industriale in luglio ( - 0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)" rileva il Centro studi di ConfIndustria che registra "attese meno favorevoli". E avverte: anche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 7 agosto 2021) "Si ferma il recupero della produzionele in( - 0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)" rileva il Centro studi di Confche registra "". E avverte: anche ...

Advertising

metallirari : RT @ansa_economia: Industria: CsC, -0,7% a luglio, ora attese meno favorevoli. Si ferma recupero produzione. Non escluso calo fiducia da ag… - Italia_Notizie : Industria, CsC: -0,7% a luglio, ora attese meno favorevoli - ansa_economia : Industria: CsC, -0,7% a luglio, ora attese meno favorevoli. Si ferma recupero produzione. Non escluso calo fiducia… - fisco24_info : Industria, CsC: -0,7% a luglio, ora attese meno favorevoli: Il report: non è escluso che nei mesi estivi si osservi… - zazoomblog : Industria: CsC - 07% a luglio ora attese meno favorevoli - #Industria: #luglio #attese #favorevoli -