Incredibile Roma: espulsi Mourinho, Pellegrini, Mancini e Karsdorp con il Betis Siviglia! (Di sabato 7 agosto 2021) Roma - È successo di tutto nell'amichevole giocata dalla Roma contro il Betis Siviglia in Andalusia. Nel primo tempo si è accesa una mischia in area di rigor e per un contatto in area tra Iglesias e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021)- È successo di tutto nell'amichevole giocata dallacontro ilSiviglia in Andalusia. Nel primo tempo si è accesa una mischia in area di rigor e per un contatto in area tra Iglesias e ...

JosephSayah16 : RT @PagineRomaniste: 78' - Incredibile, Roma in otto. Espulso anche Karsdorp per un entrataccia su Joaquin. Betis 3-2 Roma #ASRoma #Bet… - stevecounz : RT @PagineRomaniste: 78' - Incredibile, Roma in otto. Espulso anche Karsdorp per un entrataccia su Joaquin. Betis 3-2 Roma #ASRoma #Bet… - YBah96 : RT @PagineRomaniste: 78' - Incredibile, Roma in otto. Espulso anche Karsdorp per un entrataccia su Joaquin. Betis 3-2 Roma #ASRoma #Bet… - chribani : RT @PagineRomaniste: 78' - Incredibile, Roma in otto. Espulso anche Karsdorp per un entrataccia su Joaquin. Betis 3-2 Roma #ASRoma #Bet… - Fprime86 : RT @CorSport: ? Incredibile Roma: espulsi #Mourinho, #Pellegrini e #Mancini contro il Betis! ?? -

Furioso il capitano della Roma ha prima applaudito il direttore di gara, poi gli ha anche voluto stringere la mano. Immediatamente dopo l'arbitro è corso a bordo campo per mostrare il rosso anche a ...