Immobile torna dal 1° e segna | Twente-Lazio 0-1

(Di sabato 7 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo due pareggi contro Padova e Meppen, laalla vittoria e lo fa con un 1-0 ai danni del. Al ‘De Grolsch Vestè di Enschede Sarri conferma la fiducia a Raul Moro e lancia per la prima volta dal 1? Ciro. Pronti, via e c'è subito la rete del vantaggio biancoceleste. Al 3? Milinkovic-Savic trova l'imbucata per il centravanti azzurro che da posizione defilata firma il gol dell'1-0 con un diagonale preciso che non lascia scampo a Unnerstall. La pressione dellasoffoca la manovra delche fatica a costruire il gioco. Al 12? ci prova ...

Dopo due pareggi contro Padova e Meppen, la Lazio torna alla vittoria e lo fa con un 1-0 ai danni del Twente. Al 'De Grolsch Veste' di Enschede Sarri conferma la fiducia a Raul Moro e lancia per la pr ...