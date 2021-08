I ripescaggi di Serie C: tutte le sentenze del Tar e le squadre promesse (Di sabato 7 agosto 2021) Sono arrivate le ultime sentenze del Tar sulle iscrizioni ai campionati di Serie C. In Serie B è saltato il Chievo, al suo posto è stato ripescato il Cosenza. Nella terza categoria italiana, dopo le esclusioni di Sambenedettese, Carpi e Casertana è arrivata anche quella del Novara: è stata respinta l’istanza presentata. Si tratta di una debacle per i piemontesi che restano fuori dai campionati professionistici per la prima volta in 113 anni di storia. Le squadre ripescate e che possono festeggiare sono: Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena. Per l’ultimo posto è attesa per la Pistoiese (la domanda di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 agosto 2021) Sono arrivate le ultimedel Tar sulle iscrizioni ai campionati diC. InB è saltato il Chievo, al suo posto è stato ripescato il Cosenza. Nella terza categoria italiana, dopo le esclusioni di Sambenedettese, Carpi e Casertana è arrivata anche quella del Novara: è stata respinta l’istanza presentata. Si tratta di una debacle per i piemontesi che restano fuori dai campionati professionistici per la prima volta in 113 anni di storia. Leripescate e che possono festeggiare sono: Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena. Per l’ultimo posto è attesa per la Pistoiese (la domanda di ...

