I 40 anni di Meghan Markle e gli altri gossip della settimana (Di sabato 7 agosto 2021) È arrivato il primo weekend di agosto, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi giorni: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Da Jennifer Aniston, che ha dichiarato di aver tagliato i ponti con molti conoscenti no vax, alle vacanze capresi di Heidi Klum e della figlia Leni, fino ai 35 anni di Charlotte Casiraghi, che ha deciso di vivere la sua vita lontana dai riflettori. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) È arrivato il primo weekend di agosto, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi giorni: cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Da Jennifer Aniston, che ha dichiarato di aver tagliato i ponti con molti conoscenti no vax, alle vacanze capresi di Heidi Klum e della figlia Leni, fino ai 35 anni di Charlotte Casiraghi, che ha deciso di vivere la sua vita lontana dai riflettori. Tutto quello che, forse, avete perso.

vogue_italia : Il look di Meghan Markle per i 40 anni: canottiera a costine e due collane con le costellazioni dei segni zodiacali… - VanityFairIt : Nel video pubblicato in occasione dei suoi 40 anni la duchessa aveva pregato i fan di scrivere una poesia che celeb… - Righteousness71 : RT @vogue_italia: Il look di Meghan Markle per i 40 anni: canottiera a costine e due collane con le costellazioni dei segni zodiacali di Ar… - AseneCsay : RT @vogue_italia: Il look di Meghan Markle per i 40 anni: canottiera a costine e due collane con le costellazioni dei segni zodiacali di Ar… - soletiole2912 : RT @vogue_italia: Il look di Meghan Markle per i 40 anni: canottiera a costine e due collane con le costellazioni dei segni zodiacali di Ar… -