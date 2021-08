Green pass, Bianchi “Non è uno schiaffo a chi lavora a scuola” (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena incontrato i sindacati, che sono liberi di esprimere le loro posizioni. Ma il Green pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista al Corriere della Sera. “Il Governo dice ‘si riapre in presenza e in sicurezzà e chiede una grande azione collettiva. Ringrazio tutti gli insegnanti perchè abbiamo concluso l’anno scolastico con 540 mila ragazzi che hanno fatto gli esami di maturità e 576 mila gli esami di terza media, senza un problema. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena incontrato i sindacati, che sono liberi di esprimere le loro posizioni. Ma ilnon è assolutamente unoal personale dellae mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio, in un’intervista al Corriere della Sera. “Il Governo dice ‘si riapre in presenza e in sicurezzà e chiede una grande azione collettiva. Ringrazio tutti gli insegnanti perchè abbiamo concluso l’anno scolastico con 540 mila ragazzi che hanno fatto gli esami di maturità e 576 mila gli esami di terza media, senza un problema. ...

