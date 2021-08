Gerry Scotti festeggia | ' 65 anni e non sentirli'

(Di sabato 7 agosto 2021) '65 e non: sarò un po' sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l'affetto, buona estate' scrivenel giorno del suo compleanno. Il conduttore Mediaset posa seduto in giardino con ...

Advertising

SkyTG24 : È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? - milco1066 : @ApacheRossonero Lei non mi faceva perdere le diottrie. Ma alcune Letterine di Gerry Scotti.... - pazzipergerry : RT @SkyTG24: È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? - pazzipergerry : RT @OltreTv: Passerò oggi ogni attimo libero di questa impegnativa giornata a mettere likes ai post sugli auguri a @Gerry_Scotti. Auguri #G… - lividisuig0miti : RT @SkyTG24: È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

'65 e non sentirli: sarò un po' sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l'affetto, buona estate' scrivenel giorno del suo compleanno. Il conduttore Mediaset posa seduto in giardino con aria rilassata con gli occhiali da sole e il cappello in testa. Replica ironico l'amico Rudy Zerbi: '...è stato avvistato al supermercato di Modica con un look insolito: indossa un accessorio particolare, non gliel'avevamo mai visto prima d'ora! Virginio, meglio conosciuto come...«Una delle tradizioni musicali più longeve». A Corna Imagna debutta la rassegna «Suoni e sapori del villaggio». Il ricordo del campanaro zognese Giulio Donadoni ...Tutte le informazioni sulla nuova edizione del contenitore pomeridiano di Canale 5: orario, partenza e lo scontro con La Vita in Diretta ...