Covid | Campania; due nuove vittime | aumentano i ricoveri

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 7 AGOSTO 2021 (ORE 17) Ecco l’aggiornamento?? - anteprima24 : ** #Covid #Campania: 610 nuovi #Positivi e due vittime, aumentano i #Ricoveri ** - bassairpinia : CAMPANIA. Covid 19, nelle ultime 24 ore 610 nuovi positivi e 2 decessi - - corrmezzogiorno : #Napoli Covid Campania, risalgono i contagi: 3.234 nella prima settimana di agosto - ottopagine : Covid-19 in Campania: 610 i nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La Repubblica

Sono 610 i nuovi positivi alin, su 8.008 test molecolari esaminati: il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 7,61%, contro il 6,10 di ieri. Il bollettino odierno dell'......, vaccinazioni anche in vacanzaper i napoletani al mare nel... Sale a 7.612 il numero di vittime, con i due decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri dall'unità di crisi della, ...Sono 610 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.008 test molecolari esaminati: il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 7,61%, contro il 6,10 di ieri. I ...L’Unità di Crisi della Campania ha comunicato i dati riguardanti il bollettino odierno sull’andamento del Coronavirus nella regione. Ecco tutte le novità di oggi: ...