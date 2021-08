Conyedo, bronzo a sorpresa per l’uomo di Santa Clara (Di domenica 8 agosto 2021) «Meriti speciali», dice la motivazione del Consiglio dei ministri adottata dal Viminale il 12 dicembre del 2019: così Abraham «Abramo» Conyedo, nato a Santa Clara, Cuba, ventotto anni fa, oggi gareggia con la nazionale italiana, e ieri ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta, categoria 97 kg. La medaglia è arrivata dopo aver sconfitto Suleyman Karadeniz, Turchia, con il punteggio di 6-2. Il record di medaglie italiane alle Olimpiadi è stato così ritoccato verso l’alto: ci sono 39 podi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 8 agosto 2021) «Meriti speciali», dice la motivazione del Consiglio dei ministri adottata dal Viminale il 12 dicembre del 2019: così Abraham «Abramo», nato a, Cuba, ventotto anni fa, oggi gareggia con la nazionale italiana, e ieri ha vinto la medaglia dinella lotta, categoria 97 kg. La medaglia è arrivata dopo aver sconfitto Suleyman Karadeniz, Turchia, con il punteggio di 6-2. Il record di medaglie italiane alle Olimpiadi è stato così ritoccato verso l’alto: ci sono 39 podi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

