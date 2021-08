Casi positivi al campus | rifugio sanificato e arrivi in sicurezza a Mezzoldo

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 6 agosto 2021 • Attualmente positivi: 104.685 • Deceduti: 128.187 (+24) • Dimessi/Guariti: 4.150.9… - Ruffino_Lorenzo : Dati di oggi molto positivi. Abbiamo avuto 20 casi in meno di venerdì scorso. È la prima volta che i casi calano in… - Ruffino_Lorenzo : Oggi solo il 2,3% in più dei casi di una settimana fa. Ultimi due giorni molto positivi. Il fattore settimanale in… - LatinaBiz : Legenda Nella giornata del 5 agosto nella regione Lazio si registrano 544 nuovi casi positivi, compresi i recuperi… - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 7 AGOSTO: 1 MORTO, 360 CASI POSITIVI. 3260 CONTAGIATI -

Ultime Notizie dalla rete : Casi positivi

... informa che oggi sabato 7 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 17440 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 360: 63 in provincia di Bari, 45 in ...23 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi refe ...Su 17440 test per l'infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati oggi 360 casi positivi con un tasso di positività del 2%. E' stato registrato un decesso in provincia di Brindisi.