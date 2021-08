(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha subìto per anni, violenze i cui segni sono ancora sul suo corpo. Poi, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, a casa sua sono arrivati i carabinieri ed è così che un anziano di 85 anni ha trovato il coraggio di raccontare tutto, tutto quello che la suagli infliggeva. E’ a Carbonara di Nola, in provincia di Napoli, che i militari della locale Stazione hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi una 47enne di origine rumena. E’ stata lei ad aprire la porta ai carabinieri e quando all’anziano è stato chiesto se avesse bisogno di aiuto, lui ha fatto ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Carbonara di Nola, botte e minacce a 85enne: arrestata badante - anteprima24 : ** Botte e minacce a 85enne, arrestata badante nel Napoletano ** - flamanc24 : RT @SkyTG24: Carbonara di Nola, botte e minacce a 85enne: arrestata badante - SkyTG24 : Carbonara di Nola, botte e minacce a 85enne: arrestata badante - NapoliToday : #Cronaca Botte e minacce a un anziano di 85 anni. Arrestata badante -

Ultime Notizie dalla rete : Botte minacce

Sky Tg24

PESARO - Insulti,alla moglie: scatta il divieto di avvicinamento alla compagna. E' un'altra storia di maltrattamenti familiari consumatasi nell'arco degli ultimi mesi, ma che è venuta a galla in questi ...Cinque bottiglie di birra . Era questo l'obiettivo di un magrebino che entrato in un minimarket, ha aggredito il proprietario e commesso il furto . A intervenire, la polizia che ha arrestato l'uomo ...I militari hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi una 47enne: è stata lei ad aprire la porta ai carabinieri Ha subìto per anni botte e minacce, violenze i cui segni sono anco ...A Carbonara di Nola, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti una 47enne di origine rumena, badante di un uomo di 85 anni. I militari, allertati da alcuni cittadini, so ...