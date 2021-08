Anziano aggredisce una donna in strada | lei lo denuncia

(Di sabato 7 agosto 2021) MILANOto per molestie un 74enne che ha aggredito unacinquantenne. Il caso è fra quelli che in procura fanno rientrare tra gli episodi di grave sbandamento e di disagio. L'aggressione ...

In pieno giorno, aggredisce l'88enne, controlla la sua reazione e, prima di scappare, riesce a strappargli la caten…

La signora ha reagito prendendo a schiaffi l'che, l'indomani, ha cercato di raggiungerla nello stesso luogo in cui la signora lavora, per giustificarsi e chiederle scusa. A quel punto la ...... in preda all'alcool, dopo aver aggredito verbalmente alcuni passanti, aveva fermato un'auto e, salito a bordo del veicolo, con una bottiglia di plastica aveva colpito al volto l'...Denunciato per molestie un 74enne che ha aggredito una donna cinquantenne. Il caso è fra quelli che in procura fanno rientrare tra gli episodi di grave sbandamento e di disagio. L’aggressione atipica ...È giallo sul movente dell’aggressione a un 70enne in un distributore di Altivole L’arrestato: «Non volevo fargli del male. Momento di rabbia» ...