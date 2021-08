Amadeus condurrà ancora il Festival. Chi lo accompagnerà? Ipotesi Blasi-Pellegrini (Di sabato 7 agosto 2021) Una volta stabilito il conduttore e direttore artistico della prossima kermesse si cerca chi lo affiancherà sul palco Leggi su golssip (Di sabato 7 agosto 2021) Una volta stabilito il conduttore e direttore artistico della prossima kermesse si cerca chi lo affiancherà sul palco

Advertising

CesareLanza : AMADEUS TERZO SANREMO Da ieri sappiamo che #Amadeus per il terzo anno consecutivo condurrà il Festival di… - infoitcultura : Amadeus fa tris: condurrà lui il Festival di Sanremo 2022 - infoitcultura : Tris di Amadeus, condurrà anche l’edizione 2022 del Festival di Sanremo - michimouse16 : RT @L0GANLOKI: AMADEUS CONDURRÀ PER LA TERZA VOLTA IL FESTIVAL DI SANREMO SEMPLICEMENTE QUEST'ANNO NON SMETTIAMO DI VINCERE - jademcu : RT @L0GANLOKI: AMADEUS CONDURRÀ PER LA TERZA VOLTA IL FESTIVAL DI SANREMO SEMPLICEMENTE QUEST'ANNO NON SMETTIAMO DI VINCERE -