World of Warcraft è pay-to-win? Tra Token e opinioni il dibattito tra i fan è accesissimo (Di venerdì 6 agosto 2021) I giocatori di World of Warcraft sul subreddit ufficiale del gioco sono attualmente immersi in un dibattito che circonda una domanda spinosa: WoW è pay-to-win? Ovvero, chi spende soldi per il gioco tramite microtransazioni fa progredire il personaggio più rapidamente? La conversazione è stata avviata dall'utente Reddit Citrinitas696 e il thread reddit ha più di 1.300 commenti. Al centro del dibattito c'è se il Token del gioco sia, in sostanza, un metodo pay-to-win. Introdotto per la prima volta nel 2015 durante l'espansione Warlords of Draenor, il Token di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) I giocatori diofsul subreddit ufficiale del gioco sono attualmente immersi in unche circonda una domanda spinosa: WoW è pay-to-? Ovvero, chi spende soldi per il gioco tramite microtransazioni fa progredire il personaggio più rapidamente? La conversazione è stata avviata dall'utente Reddit Citrinitas696 e il thread reddit ha più di 1.300 commenti. Al centro delc'è se ildel gioco sia, in sostanza, un metodo pay-to-. Introdotto per la prima volta nel 2015 durante l'espansione Warlords of Draenor, ildi ...

