Ufficiale: il Como prende il centrocampista Kabashi. Firma fino al 2023 (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo innesto in mediana per il Como, si tratta di Elvis Kabashi. Ecco la nota: “Como 1907 comunica l’arrivo a titolo definitivo dal Renate di Elvis Kabashi. centrocampista centrale, ha Firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.Classe 1994, ha giocato le ultime due annate in Brianza dove la scorsa stagione si è reso protagonista facendo registrare 39 presenze, 9 gol e 3 assist. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Juventus, prima dell’esperienza al Renate ha giocato per Pescara, Pontedera, Viterbese, Livorno, Den Bosch nella seconda serie ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo innesto in mediana per il, si tratta di Elvis. Ecco la nota: “1907 comunica l’arrivo a titolo definitivo dal Renate di Elviscentrale, hato un contrattoal 30 giugno.Classe 1994, ha giocato le ultime due annate in Brianza dove la scorsa stagione si è reso protagonista facendo registrare 39 presenze, 9 gol e 3 assist. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Juventus, prima dell’esperienza al Renate ha giocato per Pescara, Pontedera, Viterbese, Livorno, Den Bosch nella seconda serie ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Como Como, UFFICIALE: dal Renate arriva Kabashi Commenta per primo Colpo importante in entrata per il Como neopromosso in Serie B: dal Renate arriva il centrocampista classe '94 Elvis Kabashi, che ha firmato un contratto triennale.

Catanzaro Calcio, Calabro soddisfatto per il ritiro. E' vigilia della sfida di Coppa con il Como E' soddisfatto del ritiro il tecnico giallorosso Antonio Calabro, alla vigilia della prima sfida ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia contro il Como: "Sono molto contento, i ragazzi hanno svolto gli allenamenti con continuità, abnegazione e entusiasmo. Hanno lavorato sodo senza mai ...

Catanzaro, Calabro: ''Molto contento, ragazzi hanno lavorato con abnegazione'' Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, in vista del match di Coppa Italia con il Como, come riportato dal sito ufficiale del club, ha dichiarato: “Sono molto contento, i ragazzi hanno ...

