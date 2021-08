The Medium – Le novità del DualSenseVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 6 agosto 2021) Le novità del DualSense di PS5 in The MediumRead More L'articolo The Medium – Le novità del DualSenseVideogiochi per PC e console Multiplayer.it proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) Ledel DualSense di PS5 in TheRead More L'articolo The– Ledelper PC e.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

badtasteit : #TheMedium, guarda il trailer dedicato al DualSense - MkrtichSargsyan : RT @Eurogamer_it: #TheMedium per #PS5 sfrutterà i trigger adattivi ed il feedback aptico del #DualSense. - SerialGamerITA : The Medium: pubblicato un nuovo video sulle feature per PS5 #blooberteam #themedium - Eurogamer_it : #TheMedium per #PS5 sfrutterà i trigger adattivi ed il feedback aptico del #DualSense. - GameXperienceIT : The Medium riceve un nuovo trailer dedicato al DualSense -