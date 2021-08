Summit di mercato: De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti si parla di Hincapie (Di venerdì 6 agosto 2021) Un Summit di mercato è stato consumato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, con De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Si entra nelle fase decisive del mercato che fino ad ora ha prodotto solo esplorazioni, lavori sotto traccia e cose simili. La bomba Messi è deflagrata, quella di Lukaku sta arrivando, il Manchester City ha allargato i cordoni con Grealish e qualche soldo comincia a muoversi. La liquidità, anche minima, può far ripartire il mercato di tutti, in una catena che coinvolge anche il Napoli. Lo sanno bene i dirigenti partenopei che non vogliono farsi trovare ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 agosto 2021) Undiè stato consumato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, con De. Si entra nelle fase decisive delche fino ad ora ha prodotto solo esplorazioni, lavori sotto traccia e cose simili. La bomba Messi è deflagrata, quella di Lukaku sta arrivando, il Manchester City ha allargato i cordoni con Grealish e qualche soldo comincia a muoversi. La liquidità, anche minima, può far ripartire ildi tutti, in una catena che coinvolge anche il Napoli. Lo sanno bene i dirigenti partenopei che non vogliono farsi trovare ...

