“Siete bocche larghe” Gli amici di Gigi d’Alessio svelano sesso e nome del bebè (Di venerdì 6 agosto 2021) Come ormai molti sanno Gigi d’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta, dopo l’ex moglie Paola Barbato che gli ha regalato 3 figli, e Anna Tatangelo che gliene ha donato uno, ecco la sua ultima fiamma, la giovane Denise Esposito, che sta per dare donargli ancora le gioie della paternità, un po’ tardiva, se vogliamo. Notizia inaspettata La notizia tra l’altro pare sia giunta in maniera del tutto inaspettata per la ex Anna Tatangelo secondo il giornale Chi, il primo a lanciare la notizia pubblicando la foto che ritrae la coppia novella e nella quale si vede la pancia della donna: La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 6 agosto 2021) Come ormai molti sannosta per diventare padre per la quinta volta, dopo l’ex moglie Paola Barbato che gli ha regalato 3 figli, e Anna Tatangelo che gliene ha donato uno, ecco la sua ultima fiamma, la giovane Denise Esposito, che sta per dare donargli ancora le gioie della paternità, un po’ tardiva, se vogliamo. Notizia inaspettata La notizia tra l’altro pare sia giunta in maniera del tutto inaspettata per la ex Anna Tatangelo secondo il giornale Chi, il primo a lanciare la notizia pubblicando la foto che ritrae la coppia novella e nella quale si vede la pancia della donna: La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere ...

Meira85253235 : Dato che odio l'etichetta no vax ripetuta tipo pappagalli solo perché è stata messa dai media e dai politici nelle… - Fabio40008550 : @Corriere No, è nà chiacchiera….sembri un manichino… ma io dico, lo volete capire o no, che invecchiare non è una v… - MaryMoSoLu : come cazzo fate a parlare voi che vi siete riempiti le bocche delle peggiori schifezze nei confronti di F e non sol… - RiccardoMaglian : @ZiaLulli1 Tappatevi direttamente quei cessi di bocche e non parlate più di nulla .. sarebbe cosa più gradita .. v… - Aury61052646 : @barbarab1974 Esatto 'Speriamo sia solo un colpo di coda' delle idiozie che escono dalle vostre bocche. Siete davvero ridicoli -