Romero va al Tottenham e... trova Gollini: 'Welcome Cuti!' (Di venerdì 6 agosto 2021) LONDRA - Gollini e Romero di nuovo insieme, al Tottenham però. Entrambi gli ex Atalanta hanno scelto la Premier League e la maglia degli Spurs per la loro nuova avventura: prima ha salutato il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) LONDRA -di nuovo insieme, alperò. Entrambi gli ex Atalanta hanno scelto la Premier League e la maglia degli Spurs per la loro nuova avventura: prima ha salutato il ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, #Romero in viaggio per Londra: 'Progetto che mi piace, ringrazio l'#Atalanta' - Glongari : Adesso leggo di retroscena sul rilancio del #Barcelona per #Romero, quando fino a ieri la notizia che avevamo dato… - AlfredoPedulla : #Milenkovic-#WestHam a 17 milioni. Ma occhio al #Tottenham malgrado #Romero. E la #Fiorentina potrà chiudere #Nastasic - GSinger88 : RT @Sgang198: 'Vergognaaaaa, regalare #Demiral a chi ha appena incassato 50 mln, che wchofoooo, società vergognosaaaaa!!!' 'Nooooo, ma com… - antonioamodio15 : RT @Sgang198: 'Vergognaaaaa, regalare #Demiral a chi ha appena incassato 50 mln, che wchofoooo, società vergognosaaaaa!!!' 'Nooooo, ma com… -