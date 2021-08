Quartieri Spagnoli | il messaggio di Marco Di Costanzo per Federica Pellegrini | “Ti aspetto”

(Di venerdì 6 agosto 2021)Di, bronzo a Tokyo 2020, nel giorno del suo 33esimo compleanno, torna a Napoli, ai, e lancia un. “Federì, tialla Scandone, appena arrivi a Napoli”. Come riporta un articolo del ‘Mattino’, a firma del collega Diego Scarpitti, è questo ildiDi

Advertising

freddydevito : io quando fa fatt mi persi nei quartieri spagnoli - salvatore2070 : @Chandra_85_ Questo ristorante e di un mio carissimo amico e si trova sui quartieri spagnoli ciro risponde al polen… - ramses09975976 : RT @Pino45373725: @Corriere Iniziamo con le cagate da tg...prima giornata di green pass...andiamo a vedere cosa succede...?????? E' un bar dei… - Pino45373725 : @Corriere Iniziamo con le cagate da tg...prima giornata di green pass...andiamo a vedere cosa succede...?????? E' un b… - corrmezzogiorno : #Napoli Ai Quartieri Spagnoli è festa per Marco Di Costanzo FT -

Ultime Notizie dalla rete : Quartieri Spagnoli

Videoinformazioni

...a Napoli La straordinaria collettiva di 22 artiste statunitensi che hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano è in esposizione fino al 31 ottobre presso FOQUS Fondazione. ...La coppia, infatti, Raffaele Caifa, 27 anni, e Antonietta Doriano, 23, provenienti daidi Napoli e già noti alle forze dell'ordine, sono seguiti dai Carabinieri sotto un condominio.Buio, antico, bellissimo. Così Lloyd descrive il primo incontro con la città, dove trascorre ogni estate da 12 anni. E che, in attesa del suo libro (una “lettera d’amore” fatta di ritratti in bianco e ...Un messaggio d’auguri ed un invito. Dai Quartieri Spagnoli il pensiero speciale di Marco Di Costanzo rivolto a Federica Pellegrini. Nel giorno del suo 33esimo compleanno, il bronzo di ...