Perché Amazon ti vuole pagare 10 dollari per avere una scansione della tua mano (Di venerdì 6 agosto 2021) Un anno fa, mentre in Italia litigavamo sul cashback di Stato e sull'uso del contante, Amazon introduceva scanner biometrici nei propri negozi fisici per permetterti di pagare con il riconoscimento del palmo della mano. Non devi nemmeno estrarre la carta o il telefono dalla tasca: una volta registrati i dati sul profilo, ti basta avvicinare la mano sul sensore e l'addebito è automatico. Si chiama Amazon One e ha fatto il suo debutto nel novembre scorso nei due negozi Amazon Go, negli Amazon Books e nelle catene Whole Foods di proprietà ...

