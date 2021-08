Milano, rapper Baby Gang denunciato per aver pubblicato le immagini dei figli di una nota blogger in un videoclip (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovi guai per il rapper Baby Gang , nome d'arte del 19enne Zaccaria Mouhib, tra gli indagati nell'inchiesta sui disordini avvenuti il 10 aprile in zona San Siro, a Milano, durante la produzione di un ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovi guai per il, nome d'arte del 19enne Zaccaria Mouhib, tra gli indagati nell'inchiesta sui disordini avvenuti il 10 aprile in zona San Siro, a, durante la produzione di un ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, rapper Baby Gang denunciato per utilizzo delle immagini dei figli di una blogger - leggoit : Milano, rapper Baby Gang denunciato per utilizzo delle immagini dei figli di una blogger - rep_milano : Pubblica le immagini dei figli di una nota influencer in un videoclip: denunciato rapper milanese Baby Gang - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Milano, denunciato rapper per utilizzo immagini dei figli di una blogger #milano - MediasetTgcom24 : Milano, denunciato rapper per utilizzo immagini dei figli di una blogger #milano -