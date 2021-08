Meteo, nuova ondata di calore: da domenica temperature oltre i 40 gradi (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia sarà interessata da una nuova ondata di calore. A partire da domenica 8 agosto, infatti, le temperature torneranno sopra la media stagionale sfiorando in alcune regione anche i 40 gradi. Come anticipano gli esperti Meteo il caldo inteso potrebbe proseguire anche nel weekend di Ferragosto: sabato 14 e domenica 15 agosto il tempo dovrebbe risultare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia sarà interessata da unadi. A partire da8 agosto, infatti, letorneranno sopra la media stagionale sfiorando in alcune regione anche i 40. Come anticipano gli espertiil caldo inteso potrebbe proseguire anche nel weekend di Ferragosto: sabato 14 e15 agosto il tempo dovrebbe risultare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

