Messi, tweet nella notte di Al Thani: “Trattativa conclusa” (Di sabato 7 agosto 2021) Quello che sembra un vero e proprio annuncio, che di fatto aspettavamo tutti. Messi al Paris Saint Germain, ora è davvero tutto fatto. Messi al Paris Saint Germain, tutto fatto. In queste ore il chiacchiericcio mediatico si è fatto assordante, soprattutto dopo l’annuncio del Barcellona che ha di fatto confermato l’addio della Pulce. Una storia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) Quello che sembra un vero e proprio annuncio, che di fatto aspettavamo tutti.al Paris Saint Germain, ora è davvero tutto fatto.al Paris Saint Germain, tutto fatto. In queste ore il chiacchiericcio mediatico si è fatto assordante, soprattutto dopo l’annuncio del Barcellona che ha di fatto confermato l’addio della Pulce. Una storia Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

