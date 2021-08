Manchester City, Guardiola: “Bernardo Silva vuole andare via” (Di venerdì 6 agosto 2021) Per un Grealish che arriva, c’è un Bernardo Silva che va via. Pep Guardiola ha annunciato quel che era nell’aria da alcune settimane: “Bernardo Silva vuole andare via. Ci sono 2-3 giocatori che vogliono lasciare il club. Se arriveranno delle offerte e vogliono andare via, saremo pronti a discuterne. Ma dipenderà da loro”, ha detto il tecnico dei Citizens che ha anche smentito un tentativo per Leo Messi, svincolato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Per un Grealish che arriva, c’è unche va via. Pepha annunciato quel che era nell’aria da alcune settimane: “via. Ci sono 2-3 giocatori che vogliono lasciare il club. Se arriveranno delle offerte e voglionovia, saremo pronti a discuterne. Ma dipenderà da loro”, ha detto il tecnico dei Citizens che ha anche smentito un tentativo per Leo Messi, svincolato. SportFace.

