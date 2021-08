L’Italia dei record strega Tokyo con un capolavoro storico (Di venerdì 6 agosto 2021) Il record è servito. L’Italia Team raggiunge quota 38 medaglie a Tokyo e supera il precedente primato di podi, 36, stabilito a Los Angeles 1932 ed eguagliato a Roma 1960. E lo fa in modo spettacolare, con tre fantastici ori nella terzultima giornata dei Giochi. Se nella prima settimana, tradizionamente favorevole ai colori azzurri, la spedizione tricolore sembrava stregata dalla maledizione dell’oro, appena due in otto giorni, nella seconda parte dell’Olimpiade tutto è improvvisamente cambiato, fino all’apoteosi odierna con tre vittorie firmate da Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, da Luigi Busà nel karate e ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilè servito.Team raggiunge quota 38 medaglie ae supera il precedente primato di podi, 36, stabilito a Los Angeles 1932 ed eguagliato a Roma 1960. E lo fa in modo spettacolare, con tre fantastici ori nella terzultima giornata dei Giochi. Se nella prima settimana, tradizionamente favorevole ai colori azzurri, la spedizione tricolore sembravata dalla maledizione dell’oro, appena due in otto giorni, nella seconda parte dell’Olimpiade tutto è improvvisamente cambiato, fino all’apoteosi odierna con tre vittorie firmate da Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, da Luigi Busà nel karate e ...

OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese… - rtl1025 : ?????? Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese come… - FrankyAbsolut : RT @mssrmoonyy: non so se la gente si rende conto di quanto i nostri atleti siano dei cazzo di eroi a portare l’italia tra i primi dieci de… - dyliameron : RT @mssrmoonyy: non so se la gente si rende conto di quanto i nostri atleti siano dei cazzo di eroi a portare l’italia tra i primi dieci de… -