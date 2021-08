Laporta: "Il Barça non si può più permettere Messi" (Di venerdì 6 agosto 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - " Leo voleva rimanere nel Barça e noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma non è stato possibile ". Questa l'amara constatazione del presidente Joan Laporta, che si è ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) BARCELLONA (SPAGNA) - " Leo voleva rimanere nele noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma non è stato possibile ". Questa l'amara constatazione del presidente Joan, che si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Laporta Barça Barcellona, Laporta su Messi: 'Non sono disposto a ipotecare il club per nessuno, neanche il più forte di tutti' 1 Ieri sera, la notizia del mancato rinnovo di Messi con il Barcellona ha scosso il mondo del calcio, non solo blaugrana . Nella mattinata di oggi, il presidente Joan Laporta ha indetto una conferenza stampa eccezionale per dare spiegazioni a tifosi, appassionati e giornalisti. Queste le sue parole: 'Buongiorno a tutti, sono qui per spiegare quello che è successo ...

Laporta: "I debiti non ci hanno permesso di trattenere Messi" Abbiamo preso, purtroppo, l'unica strada possibile", ha aggiunto Laporta, che ha apostrofato Messi come il piu' forte di sempre. "Leo voleva restare al Barça e noi volevamo che Messi restasse con noi.

1 Ieri sera, la notizia del mancato rinnovo di Messi con il Barcellona ha scosso il mondo del calcio, non solo blaugrana . Nella mattinata di oggi, il presidente Joan ha indetto una conferenza stampa eccezionale per dare spiegazioni a tifosi, appassionati e giornalisti. Queste le sue parole: 'Buongiorno a tutti, sono qui per spiegare quello che è successo ...Abbiamo preso, purtroppo, l'unica strada possibile", ha aggiunto, che ha apostrofato Messi come il piu' forte di sempre. "Leo voleva restare al e noi volevamo che Messi restasse con noi.