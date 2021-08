Incidente per Andrea Delogu, la vacanza è da dimenticare. Le sue condizioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Brutte notizie per Andrea Delogu. La conduttrice televisiva de ‘La Vita in diretta estate’ è rimasta vittima di un Incidente, mentre si trovava in vacanza in compagnia della sua amica e collega Ema Stokholma. Purtroppo non tutto è andato nel modo giusto ed è stata protagonista di un episodio molto spiacevole, che le ha provocato delle conseguenze. Ha infatti pubblicato la foto che conferma dove è rimasta praticamente ferita. Ha comunque spiegato tutto durante alcune storie postate sul suo profilo Instagram. Recentemente aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino: “Porto il bastone perché zoppico. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Brutte notizie per. La conduttrice televisiva de ‘La Vita in diretta estate’ è rimasta vittima di un, mentre si trovava inin compagnia della sua amica e collega Ema Stokholma. Purtroppo non tutto è andato nel modo giusto ed è stata protagonista di un episodio molto spiacevole, che le ha provocato delle conseguenze. Ha infatti pubblicato la foto che conferma dove è rimasta praticamente ferita. Ha comunque spiegato tutto durante alcune storie postate sul suo profilo Instagram. Recentemente aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino: “Porto il bastone perché zoppico. ...

Advertising

Eurosport_IT : Non ci sono parole per questa tragedia. ?????? - FormulaPassion : #F1 | Max #Verstappen ha sottolineato il suo fortissimo legame con la #RedBull - _senzatesta : RT @martafana: Anche questa volta, la morte di un'operaia, Laila, non è un incidente. È frutto dell'abominevole violenza di chi manomette l… - literallyshoujo : >incidente in autostrada a 5 minuti dall'uscita per casa - sersky8 : RT @martafana: Anche questa volta, la morte di un'operaia, Laila, non è un incidente. È frutto dell'abominevole violenza di chi manomette l… -