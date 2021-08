Incendi in Calabria, nipote e zia muoiono tentando di salvare un uliveto (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Un uomo di 34 anni e la zia 53enne sono morti nel tentativo di salvare il loro uliveto da un Incendio: è accaduto nel Parco Nazionale d'Aspromonte a Gutta del comune di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria. I due sono deceduti per le ustioni dovute all'Incendio di vaste proporzioni che ha interessato l'area. Entrambe le vittime erano residenti a Bagaladi. L'uomo, ex consigliere comunale a Bagaladi durante l'amministrazione del sindaco Federico Curatola, lascia moglie e due bambini piccoli. La zia era vedova e madre di tre figli. La Calabria brucia e la Sicilia in emergenza In ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Un uomo di 34 anni e la zia 53enne sono morti nel tentativo diil loro uliveto da uno: è accaduto nel Parco Nazionale d'Aspromonte a Gutta del comune di San Lorenzo, in provincia di Reggio. I due sono deceduti per le ustioni dovute all'o di vaste proporzioni che ha interessato l'area. Entrambe le vittime erano residenti a Bagaladi. L'uomo, ex consigliere comunale a Bagaladi durante l'amministrazione del sindaco Federico Curatola, lascia moglie e due bambini piccoli. La zia era vedova e madre di tre figli. Labrucia e la Sicilia in emergenza In ...

