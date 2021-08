Impiegato della Regione Lazio sentito dagli investigatori per l'attacco hacker (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Gli agenti della Polizia Postale hanno ascoltato per circa tre ore, come persona informata sui fatti, il dipendente della Regione Lazio di Frosinone intestatario dell'account ‘bucato' dagli hacker che hanno attaccato il Ced regionale. A svolgere l'atto istruttorio, negli uffici della Questura di Frosinone, sono stati gli specialisti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) che indagano sull'offensiva, coordinati dalla procura di Roma. Intanto vanno avanti gli accertamenti che la Polizia Postale sta ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Gli agentiPolizia Postale hanno ascoltato per circa tre ore, come persona informata sui fatti, il dipendentedi Frosinone intestatario dell'account ‘bucato'che hanno attaccato il Ced regionale. A svolgere l'atto istruttorio, negli ufficiQuestura di Frosinone, sono stati gli specialisti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) che indagano sull'offensiva, coordinati dalla procura di Roma. Intanto vanno avanti gli accertamenti che la Polizia Postale sta ...

Advertising

repubblica : Attacco hacker, svolta nell'indagine: il pc violato non e' di un impiegato della Regione Lazio ma di un dipendente… - Alina_twain : Gli hacker della #RegioneLazio sottolineano che parleranno SOLO in inglese della faccenda. Così, per essere sicuri… - ciaosonoalicee : @vvittoriagg ti giuro ci ho solo impiegato tre ore della mia vita - marino29b : RT @AmbCina: IL RICICLO E' SEMPRE UNA BUONA IDEA ?? Un uomo della città di #Dandong ha impiegato più di cinque anni e più di 12.000 vecchie… - PinaRiccieri : RT @barbaracarfagna: Qui è quando feci un vero attacco informatico alla PA di una città usando la mail di un impiegato. Facemmo impazzire i… -