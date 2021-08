Guida al Green Pass | per cosa serve | come si ottiene Tutte le info utili

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 6 agosto 2021)alc’è da sapere: persila Certificazione Verde Covid-19.lermazioni. Certificazione Verde validaDa oggi in Italia per accedere a molte attività al chiuso è necessaria la Certificazione Verde Covid-19. A livello internazionale la Certificazione Verde Covid-19 è uno strumento utile per viaggiare: agevola la circolazione in sicurezza per i cittadini nei paesi UE e Schengen. Ilin Italia sarà ...