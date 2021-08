Green Pass obbligatorio dal 6 agosto: dove è richiesto, regole, la guida completa (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo l’istituzione con il “Dl Covid” di aprile e la piena operatività con il Dpcm del 17 giugno, il Green Pass ha visto un’ulteriore spinta grazie al Decreto-legge 23 luglio 2021, numero 105, che lo ha reso obbligatorio per diverse attività economiche e sociali a partire dal 6 agosto, ai fini del contenimento di nuovi contagi causati dalla variante “Delta” del Sars-Cov-2. Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha approvato un nuovo Decreto-legge che estende ulteriormente l’obbligo del Green Pass, a partire dal 1° settembre. Da questa data, sarà ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo l’istituzione con il “Dl Covid” di aprile e la piena operatività con il Dpcm del 17 giugno, ilha visto un’ulteriore spinta grazie al Decreto-legge 23 luglio 2021, numero 105, che lo ha resoper diverse attività economiche e sociali a partire dal 6, ai fini del contenimento di nuovi contagi causati dalla variante “Delta” del Sars-Cov-2. Il Consiglio dei Ministri del 5ha approvato un nuovo Decreto-legge che estende ulteriormente l’obbligo del, a partire dal 1° settembre. Da questa data, sarà ...

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - dome2727 : RT @F_DUva: Da oggi entra il vigore il #greenpass: sarà necessario per poter accedere ad alcuni luoghi al chiuso e per partecipare a determ… - seieventisei : RT @ilmarziano1: E poi ci troveremo fuori dal bar A bere del whisky senza green pass

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass al via oggi: come scaricarlo e le nuove regole Scatta da oggi, venerdì 6 agosto, l'obbligatorietà del Green Pass per usufruire di servizi e attività a tutti i maggiori di 12 anni. I titolari o i gestori delle attività saranno tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni: ...

Bianchi: pass per rientro scuola sicuro 12.47 Bianchi: pass per rientro scuola sicuro "Crediamo che il Green pass per il personale scolastico sia un modo per tornare a scuola in sicurezza; sarà possibile anche presentare il tampone". Così a Unomattina il ministro dell'Istruzione Bianchi. "Abbiamo ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa CNA Fermo, green pass: le precisazioni di Migliore e Felicioni riguardo al controllo validità Così il Direttore Generale Alessandro Migliore, all’indomani del Consiglio dei Ministri sul Green Pass e il suo ambito di applicazione. Migliore, di concerto con il Dipartiment ...

