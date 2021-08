Green pass negli alberghi: quando serve (Di venerdì 6 agosto 2021) A partire da oggi, 6 agosto, entra in vigore l’obbligo del Green pass per accedere ad alcune attività, come i ristoranti al chiuso, i bar, ma anche per usufruire dei trasporti, soltanto però quelli a lunga percorrenza. Il Green pass, tuttavia, non risulta obbligatorio per soggiornare negli hotel. Per evitare confusioni, il governo ha pubblicato una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) A partire da oggi, 6 agosto, entra in vigore l’obbligo delper accedere ad alcune attività, come i ristoranti al chiuso, i bar, ma anche per usufruire dei trasporti, soltanto però quelli a lunga percorrenza. Il, tuttavia, non risulta obbligatorio per soggiornarehotel. Per evitare confusioni, il governo ha pubblicato una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

