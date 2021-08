Errori & bugie. Così Zingaretti ha fatto flop (Di venerdì 6 agosto 2021) Salvate il soldato Zingaretti dalla vergogna. L'Italia si ritrova Eldorado dei pirati informatici ma nessuno chiede il conto al povero del governatore del Lazio. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Salvate il soldatodalla vergogna. L'Italia si ritrova Eldorado dei pirati informatici ma nessuno chiede il conto al povero del governatore del Lazio.

Advertising

GassmanGassmann : Sono 30 milioni gli italiani che furono costretti ad emigrare per cercare un futuro. Furono spesso accolti male, co… - pdnetwork : In autunno a #Siena si giocherà la partita del futuro. Due grandi missioni: il futuro del Monte dei Paschi e il d… - pisto_gol : Si sente sempre dire che l’arbitro è un uomo e può sbagliare, ed è proprio per limitare gli errori che è nato il VA… - musiclove2030 : Ma se lei sa farti ridere,farti pensare due volte,farti ammettere di essere umano e commettere errori,piangi insiem… - CoglioneBionico : @harnaskosto Clownate tipo punteggi dati a minchia o errori?? Tanto senza sapere né leggere né scrivere scommetto c… -