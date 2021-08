Emma Marrone, la dedica ad una persona speciale: “Grazie, vita” (Di venerdì 6 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha postato una bellissima foto in cui ci sono le mani di una delle persone per lei più importanti: la foto commovente. Emma Marrone ha da sempre dimostrato di essere davvero molto legata alle sue origini, salentine e calde come solo e soltanto il sud sa essere. Nel suo cuore scorre sangue pugliese, Leggi su youmovies (Di venerdì 6 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha postato una bellissima foto in cui ci sono le mani di una delle persone per lei più importanti: la foto commovente.ha da sempre dimostrato di essere davvero molto legata alle sue origini, salentine e calde come solo e soltanto il sud sa essere. Nel suo cuore scorre sangue pugliese,

Advertising

AEBESTOF : RT @isorrisidiem: Nella vita siate per qualcuno ciò che Emma Marrone è per Alessandra Amoroso e viceversa.???? - jaceisd4ad : Esistono troppe Emma famose, no non mi riferisco ad Emma Marrone - GrigorePosting : Tornerò tornerò Si che tornerò Emma Marrone 4ver #ModernPentathlon #Hiroshima #RhythmicGymnastics #Greg - IsoladiCapriOff : Emma Marrone ad Anacapri, in attesa di X Factor #Anacapri #Capri #EmmaMarrone #Faraglioni #FarodiPuntaCarena… - sarajaureguiii : RT @martiinjw: cerco mutuals di najwa nimri camila cabello lauren jauregui maggie civantos olivia rodrigo emma marrone fifth harmony… -