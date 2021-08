Chi è Luigi Busà, medaglia d’oro a Tokyo 2020 nel karate specialità kumite (Di venerdì 6 agosto 2021) Luigi Busà, 33 anni, già leggenda del karate nella specialità kumite -75 kg, ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro, già vincitore di due titoli iridati e cinque europei, ha battuto in finale il rivale di sempre Aghayev. Il Gorilla d’Avola – questo il suo soprannome – alla vigilia dei Giochi non si era nascosto: “Se riuscirò ad esprimere il mio karate, divertendomi, non ce ne sarà per nessuno”. Promessa mantenuta. Ma chi è Luigi Busà? Busà ha vinto la sua prima ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021), 33 anni, già leggenda delnella-75 kg, ha vinto laalle Olimpiadi di. L’azzurro, già vincitore di due titoli iridati e cinque europei, ha battuto in finale il rivale di sempre Aghayev. Il Gorilla d’Avola – questo il suo soprannome – alla vigilia dei Giochi non si era nascosto: “Se riuscirò ad esprimere il mio, divertendomi, non ce ne sarà per nessuno”. Promessa mantenuta. Ma chi èha vinto la sua prima ...

