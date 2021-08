Bove e Zalewski hanno convinto Mourinho. Ora potrebbero restare

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sono i due giovani che, in questo mese di preparazione della Roma, tra Trigoria e Portogallo,più colpito. È ancora presto per dire se resteranno in rosa tutta la stagione, ma ...

La Gazzetta dello Sport

È ancora presto per dire se resteranno in rosa tutta la stagione, ma certamente Edoardoe Nicolasi sono giocati, e si stanno giocando, al massimo le loro occasioni. Il primo, ...... Veretout che sta provando a rientrare dopo il problema al quadricipite destro e i ragazzi (e ...bravo a mettere seduto il portiere e a siglare il 2 - 1) e Mayoral (piattone su assist di), ...Soprattutto il polacco potrebbe trovare spazio anche nelle gare ufficiali della stagione Bye Bye Portogallo, la Roma è pronta a lasciare Carvoeiro per raggiungere Siviglia, dove domani affronterà l’ul ...Terza amichevole in Portogallo per la Roma di José Mourinho, che vince 3-1 contro il Belenenses dopo i pareggi contro Porto (1-1) e Siviglia (0-0). Una prova importante per la squadra dello Special On ...