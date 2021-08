VIDEO | NON SOLO LUKAKU! L’INTER PUÒ PERDERE UN ALTRO GIOCATORE! (Di giovedì 5 agosto 2021) Ebbene sì, in casa Inter è scoppiato un vero e proprio terremoto e il caos regna sovrano. I nerazzurri infatti oltre a BigRom potrebbero salutare a breve anche un protagonista del reparto difensivo: Stefan #DeVrij . LA CLAMOROSA INDISCREZIONE Secondo le ultime voci di mercato, da settimane l’agente del centrale olandese, Mino Raiola, starebbe sondando il terreno in Inghilterra per trovare una nuova sfida per il suo assistito. Con il contratto in scadenza nel 2023 il club di Viale della Liberazione nel caso di un’offerta allettante valuterebbe la cessione vista anche la volontà del centrale ex Lazio. La richiesta è di ben 40 milioni di euro e a queste cifre, De Vrij, approdato a Milano ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Ebbene sì, in casa Inter è scoppiato un vero e proprio terremoto e il caos regna sovrano. I nerazzurri infatti oltre a BigRom potrebbero salutare a breve anche un protagonista del reparto difensivo: Stefan #DeVrij . LA CLAMOROSA INDISCREZIONE Secondo le ultime voci di mercato, da settimane l’agente del centrale olandese, Mino Raiola, starebbe sondando il terreno in Inghilterra per trovare una nuova sfida per il suo assistito. Con il contratto in scadenza nel 2023 il club di Viale della Liberazione nel caso di un’offerta allettante valuterebbe la cessione vista anche la volontà del centrale ex Lazio. La richiesta è di ben 40 milioni di euro e a queste cifre, De Vrij, approdato a Milano ...

