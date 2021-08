Valentino si ritira | ' Decisione difficile ma è stato un viaggio fantastico'

(Di giovedì 5 agosto 2021) E così è arrivato il momento. Il 5 agosto 2021 passerà alla storia del motociclismo: resterà per sempre il giorno in cuiRossi, nove volte Campione del Mondo, ha annunciato il ritiro dalle ...

E così è arrivato il momento. Il 5 agosto 2021 passerà alla storia del motociclismo: resterà per sempre il giorno in cuiRossi, nove volte Campione del Mondo, ha annunciato il ritiro dalle corse, o meglio, dalla MotoGP. Ma smettere non ne intaccherà l'aura di leggenda vivente che si è guadagnato nel corso dei ...Dopo la decisione annunciata daRossi di lasciare le corse al termine della stagione, tantissime le reazioni dei colleghi piloti, i team, ma anche gli amici storici del campione fuori dalla pista come Materazzi e Jovanotti.La rivalità tra Valentino Rossi e Max Biaggi è nota e ha segnato la storia del motociclismo italiano. Nel giorno dell'annuncio del ...