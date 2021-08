Valentino Rossi si ritira | il Dottore spegne la moto a fine 2021 | «Momento triste e difficile»

(Di giovedì 5 agosto 2021) Si chiude una delle carriere più titolate e longeve della storia delciclismo. «È unmolto, èsapere che l’anno pmo non correrò inGP» ha dichiaratoin conferenza stampa. Ilha dichiarato che «non correrà più con la. È stato molto molto bello». Per il numero 46 era stato uninizio di stagione arrivando tra i primi dieci in una sola occasione. Ha vissuto momenti entusiasmanti nel corso della prima metà di campionato, come il ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - PiergiorgioCapo : RT @Adnkronos: Valentino Rossi: il Dottore annuncia il ritiro ufficiale. - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP http… -

Gp del Giappone 2001: deflagra una delle grandi rivalità della carriera di. La rubrica "Io c'ero", curata per l'occasione da Paolo Ianieri, ricostruisce come tutto iniziò tra i dueCampione, ragazzo, uomo di affari e mito. Star planetaria, persona semplice. Non avrebbe sfigurato a Hollywood, ma è felice solo a Tavullia, il paesino di 8 mila anime da cuiè partito alla conquista del mondo trasformandolo poi in capitale delle due ruote. La vita disgorga dalle colline marchigiane, intrisa dall'ispirazione paterna - papà Graziano ...Per Valentino Rossi e il suo addio al motociclismo questo dispiacere è enorme, diffuso, per molto tempo sarà inconsolabile. Valentino Rossi ha vinto nove titoli mondiali (con la maledizione del decimo ...Un addio che fa rumore, quello di Valentino Rossi, che dopo quasi trent'anni dide addio alle corse. La leggenda del motociclismo mondiale in ...