Un viaggio con le Beats Studio Buds | la nostra recensione

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le nuove cuffie by Dr. Dre hanno un'ottima tecnologia di riduzione attiva del rumore e sono molto affidabili, ma il microfono per le telefonate non è il massimo È su un regionale Roma-Napoli che mi rendo conto di quanto queste cuffie, leby Dr Dre di Apple, siano in grado di schermarmi dal rumore della carrozza. È una mattina estiva un po' uggiosa: fuori la campagna, dentro, oltre la mascherina e gli auricolari, solo un …