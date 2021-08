Advertising

Coninews : L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa… - Eurosport_IT : ARGENTO AL FOTOFINISH, GRANDE MANFREDI! ???????? Uno strepitoso Manfredi Rizza conquista la medaglia d'argento nel K1… - Coninews : MANFREDI DA IMPAZZIREEEEEE! ?????? Ai Giochi di #Tokyo2020 Manfredi #Rizza è medaglia d'ARGENTO nel K1 200! ??????… - LaNotifica : Rizza “La medaglia mi ripaga di tutto” - PotereaiSith : RT @Eurosport_IT: La prima medaglia olimpica fa questo effetto ???? Manfredi Rizza emozionatissimo dopo l'argento nel K1 200 ???????? #Tokyo202… -

Ultime Notizie dalla rete : Rizza medaglia

Manfredid'argento nella canoa sprint alle Olimpiadi GREG DI BRONZO. Chi a Tokyo, invece, c'era arrivato con tutte le carte per stravincere è sicuramente Gregorio Paltrinieri . Il ...È invece Argento per Manfredinel 200 metri canoa k1, dietro l'ungherese Sandor Totka. Bronzo ... Albert Batyrgaziev della squadra russa ha vinto lad'oro nella boxe, pesi piuma, battendo ...E adesso chiamatelo pure Imperatore Stanohito. In una giornata contrassegnata da un'autentica abbuffata di medaglie (ben cinque), che ci issano a quota 35, ad ...Un momento magico. A tre giorni dalla conclusione di Tokyo 2020 e con la 4×100 in finale domani col quarto tempo, è già un’Olimpiade indimenticabile per l’atletica azzurra, la nuova fabbrica dell’oro ...