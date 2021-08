Pistocchi: "Napoli, ti consiglio un giovane difensore. A questa squadra manca qualcosa" (Di giovedì 5 agosto 2021) Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il mercato estivo del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "Matias Vecino, Sander Berge o Denis Zakaria possono andare al Napoli in prestito? Bisogna vedere le necessità dei club in questione, perché tutti vogliono comprare in prestito ma chi vende vuole monetizzare. Kaio Jorge è andato alla Juventus per circa 4 milioni più commissioni alla famiglia, ma solo un anno fa veniva trattato a 25 milioni. La situazione di stress riguarda tutto il calcio mondiale, per tutti è difficile operare. La Juventus farà un aumento di capitale da 400 milioni ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Maurizio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il mercato estivo del. Di seguito quanto evidenziato: "Matias Vecino, Sander Berge o Denis Zakaria possono andare alin prestito? Bisogna vedere le necessità dei club in questione, perché tutti vogliono comprare in prestito ma chi vende vuole monetizzare. Kaio Jorge è andato alla Juventus per circa 4 milioni più commissioni alla famiglia, ma solo un anno fa veniva trattato a 25 milioni. La situazione di stress riguarda tutto il calcio mondiale, per tutti è difficile operare. La Juventus farà un aumento di capitale da 400 milioni ...

Advertising

plavisani : RT @InNomeDellaJ: Qualificati in CL grazie al Napoli. Italia campione d'Europa. Medaglie d'oro storiche. #Inter che metterebbe in vendita a… - Plinho82 : RT @InNomeDellaJ: Qualificati in CL grazie al Napoli. Italia campione d'Europa. Medaglie d'oro storiche. #Inter che metterebbe in vendita a… - CavaliereBianc6 : RT @InNomeDellaJ: Qualificati in CL grazie al Napoli. Italia campione d'Europa. Medaglie d'oro storiche. #Inter che metterebbe in vendita a… - henhoffman : RT @InNomeDellaJ: Qualificati in CL grazie al Napoli. Italia campione d'Europa. Medaglie d'oro storiche. #Inter che metterebbe in vendita a… - morenoAlmare : RT @InNomeDellaJ: Qualificati in CL grazie al Napoli. Italia campione d'Europa. Medaglie d'oro storiche. #Inter che metterebbe in vendita a… -