Per tutto il resto c’è… il Green pass. Ora anche per gli studenti universitari (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – Si va verso l’obbligatorietà anche gli studenti universitari: sempre più pressante la stretta del Governo sul Green pass obbligatorio. Green pass, obbligatorietà per studenti universitari Quindi anche gli studenti universitari dovranno avere il Green pass: è la novità messa in campo dalla cabina di regia del governo, che verrà a breve illustrata ai presidenti delle Regioni. Il decreto sarà discusso e poi approvatodal consiglio dei ministri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – Si va verso l’obbligatorietàgli: sempre più pressante la stretta del Governo sulobbligatorio., obbligatorietà perQuindiglidovranno avere il: è la novità messa in campo dalla cabina di regia del governo, che verrà a breve illustrata ai presidenti delle Regioni. Il decreto sarà discusso e poi approvatodal consiglio dei ministri ...

Advertising

NicolaMorra63 : Spero che tutto si risolva positivamente, ma le accuse, se provate, mostrerebbero un gravissimo inquinamento di una… - matteosalvinimi : Nessun Green Pass o limitazione per colazioni, pranzi e cene in albergo per i clienti delle strutture; nessun Green… - ItaliaTeam_it : E noi faremo tutto il tifo possibile per voi! Forza ragazzi!!! ?? #ItaliaTeam | #Tokyo2020 | #StuporMundi |… - Alessan32300041 : @cristina7013 @fattoquotidiano Se non fai il vaccino resto a casa in Smart working o in CIG se te la danno o in Red… - paolobrozovic88 : @SantucciFulvio Lavorare cn i cinesi è impossibile , soprattutto in ambito calcistico , dove si programma o si cerc… -