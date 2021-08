Palermo | i tifosi rosanero scalpitano | stadi al 50% e rebus campagna abbonamenti

(Di giovedì 5 agosto 2021) L'inizio della nuova stagione di Serie C è alle porte: il 21 agosto ci sarà il primo turno di Coppa Italia mentre il 29 al via il campionato

Tra gli spettatori, anche il presidente Dario Mirri che ha così commentato: "Rivedere idelallo stadio, anche se in numero limitato e per un semplice allenamento, è un'emozione ...Leggi notizie correlate ? Mirri: "Rivedere iallo stadio è una grande emozione" ?, allenamento a porte aperte al "Barbera" ?, domenica amichevole con l'Enna Calcio Tags: ...Il presidente del Palermo non nasconde la sua emozione nel rivedere i tifosi rosanero al "Barbera" PAlERMO – Allenamento a porte aperte per il Palermo, oggi allo stadio Renzo Barbera. I giocatori si s ...PALERMO – I rosanero tornano ad allenarsi nel capoluogo siciliano. Dopo le due settimane di ritiro estivo pre campionato a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, oggi la squadra di Giacomo Filip ...