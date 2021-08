(Di giovedì 5 agosto 2021) e 15 mila euro in contanti.di: Nell’ambito dei servizi specifici volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti ladi Stato di, in particolare gli investigatoriSquadra Mobile di questa Questura hanno arrestato un

Advertising

fattoquotidiano : SALVINI ALL'ASSALTO DI MUSUMECI L’obiettivo è fissato: “Ricordo il 61 a 0 di Forza Italia e mi piacerebbe tornare a… - guardiacostiera : #Mondragone, conclusa attività di verifica della #GuardiaCostiera sulle concessioni demaniali sul litorale campano:… - nicola_pinna : Questa cerbiatta è il simbolo della resilienza della #Sardegna: è scampata agli #incendi e insieme a tanti altri an… - 75lucaleone : 'poiché in campagna elettorale nessuno ha il coraggio di dirlo apertamente e, i vari candidati, soffrono un po’ tut… - MariuzzoAndrea : @GiovanniSergi8 @elio_vito Sul piano tecnico è indubbio. Ma l'operazione aveva anche un risolto di immagine e comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione della

Questure sul web

Coima Res annuncia il completamentocessione ad un primario investitore locale dell'immobile ad uso ufficio situato nel quartiere ... Nell'ambito dell', il venditore ha rilasciato, in ......comunicarlo informando che il 25enne centrocampistanazionale inglese (che indosserà la maglia numero 10) ha firmato un contratto di sei anni. La società non rende note le cifre dell',...Nel giorno di uscita di The Suicide Squad, nonché nel giorno del suo compleanno, ripercorriamo la carriera di James Gunn, ...Operazione della Polizia di Prato: 1 arresto e sequestrati oltre 5 kg di droga e 15 mila euro in contanti. per traffico di stupefacenti ...