"Non rispondo neanche": Jacobs snobba le accuse. Per lui una quantità di test antidoping da record (Di giovedì 5 agosto 2021) Le polemiche attorno all'oro di Marcell Jacobs non si placano soprattutto circa le accuse lanciate da inglesi e americani sul fatto che Marcell potesse aver fatto uso di sostanze dopanti. Ma queste accuse ovviamente lasciano il tempo che trovano e alla lunga diventano anche piuttosto fastidiose, soprattutto alla luce di quanto è emerso in queste ore. Leggi anche -> "Al limite del ridicolo": la bordata di Bolt è contro Jacobs? Ecco a cosa si riferisce l'ex campionissimo Infatti nel solo 2021 Marcell Jacobs si è dovuto sottoporre a ben 18 test antidoping, ...

