Mps | centrodestra all’attacco | giù le mani del Pd dalla banca senese Salvini | Padoan si dimetta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Resta pesante conflitto interessi Pd nella vicenda Unicredit-Monte dei Paschi di Siena“. Così Maurizio Gasparri. Che giudica insufficiente l’audizione del governo in Parlamento. “Non basta.è passato dalle elezioni al collegio di Siena alle dimissioniCamera. Alla presidenza di Unicredit. Che interviene per rilevare Mps. Letta si candida a Siena”. Mps, Gasparri: non basta un’audizione notturna “Questa vicenda mostruosa e inquietante non può essere archiviata con un’audizione notturna di un ministro in Commissione“. Troppo comodo, dice il senatore azzurro. “Questo torbido intreccio incombe sulla trasparenza del sistema ...